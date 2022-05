Cagnolina abbandonata con una lettera ed uno zaino: la commovente storia del proprietario malato (Di lunedì 9 maggio 2022) Baby girl era seduta composta e tranquilla sul prato, in attesa del padrone che non sarebbe più tornato, accanto a lei uno zaino pieno di giocattoli, imballati con cura, assieme ad una commovente lettera del proprietario. La Cagnolina è stata trovata legata ad un idrante nel mezzo di un quartiere residenziale, ma seppur sembri l’ennesima storia di abbandono immotivato, in realtà nasconde un gesto estremamente compassionevole. Cagnolina abbandonata con lettera e zaino: la storia A dare la notizia del cane abbandonato legato ad un idrante è uno dei residenti del quartiere, tramite un post su Facebook. È successo a Green Bay, nello stato del Wisconsin in America, nel post si legge di come la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Baby girl era seduta composta e tranquilla sul prato, in attesa del padrone che non sarebbe più tornato, accanto a lei unopieno di giocattoli, imballati con cura, assieme ad unadel. Laè stata trovata legata ad un idrante nel mezzo di un quartiere residenziale, ma seppur sembri l’ennesimadi abbandono immotivato, in realtà nasconde un gesto estremamente compassionevole.con: laA dare la notizia del cane abbandonato legato ad un idrante è uno dei residenti del quartiere, tramite un post su Facebook. È successo a Green Bay, nello stato del Wisconsin in America, nel post si legge di come la ...

