Bandiere rosse e parate anche a Lugansk, Melitopol e Mariupol nel racconto di Luca Steinmann (Di lunedì 9 maggio 2022) Le immagini e le impressioni della popolazione nelle manifestazioni di oggi per la Giornata della Vittoria Leggi su tg.la7 (Di lunedì 9 maggio 2022) Le immagini e le impressioni della popolazione nelle manifestazioni di oggi per la Giornata della Vittoria

Advertising

Zuzzurellone84 : @HSkelsen Aridaje co sti fascisti..Putin ex KGB desideroso di restaurare il potere sovierico, bandiere rosse a mena… - ardigiorgio : Ah quindi alla parata di Putin c’erano le bandiere rosse dell’Unione sovietica? Strano - andreasso1951 : @liliaragnar @miagolettaa Ciao sorella,sarà stata anche una bella manifestazione con una grande partecipazione ma,… - zinghic : @AntonioDiSante2 @DmitryEvic Meravigliosa! Finalmente un po' di rosse bandiere! - machepalleee : riflettevo e cassius ogni volta che max è in testa la gara diventa per 3/4 noiosa se charles lo è anche per un sing… -