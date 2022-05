Ultime Notizie – Venezia-Bologna 4-3, gol di Johnsen al 93? (Di domenica 8 maggio 2022) Partita pazza e spettacolare tra Venezia e Bologna risolta nel finale dal gol del 4-3 di Johnsen che regala ai lagunari ancora qualche flebile speranza di salvezza. I padroni di casa interrompono una serie di 10 sconfitte di fila, mentre i rossoblù si fermano dopo 6 risultati utili rendendo amaro il ritorno di Mihajlovic, applaudito da tutto lo stadio, in panchina dopo oltre un mese di cure all’ospedale. Padroni di casa avanti di due reti con Henry e Kiyine poi la rimonta del Bologna con Orsolini, Arnautovic e Schouten. Aramu su rigore riporta la partita in parità poi allo scadere Johnsen trova il gol della vittoria. In classifica gli emiliani sono tredicesimi con 43 punti, mentre il Venezia sale a quota 25 ma resta sempre ultimo a 4 punti dalla Salernitana che in caso di vittoria ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 8 maggio 2022) Partita pazza e spettacolare trarisolta nel finale dal gol del 4-3 diche regala ai lagunari ancora qualche flebile speranza di salvezza. I padroni di casa interrompono una serie di 10 sconfitte di fila, mentre i rossoblù si fermano dopo 6 risultati utili rendendo amaro il ritorno di Mihajlovic, applaudito da tutto lo stadio, in panchina dopo oltre un mese di cure all’ospedale. Padroni di casa avanti di due reti con Henry e Kiyine poi la rimonta delcon Orsolini, Arnautovic e Schouten. Aramu su rigore riporta la partita in parità poi allo scaderetrova il gol della vittoria. In classifica gli emiliani sono tredicesimi con 43 punti, mentre ilsale a quota 25 ma resta sempre ultimo a 4 punti dalla Salernitana che in caso di vittoria ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I 30.804 positivi e 72 vittime nelle ultime 24 ore. Sono 356 i pazienti ricoverati in terapia intensiva,… - fanpage : ULTIM'ORA Papa Francesco: 'Sono pronto ad incontrare Putin a Mosca' - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - ILGREXO : @Primula23244795 Dalle ultime notizie dicono che i 50miliardi sono andati a farsi un giro tornano più tardi ???????? - meteoredit : Fine settimana di grande #caldo su #Portogallo e #Spagna, temperature estive anche in #Francia ?????. In Italia, tem… -