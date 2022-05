Tunisia | Calzedonia pronta a investire con la creazione di due nuovi stabilimenti

Leggi su ildenaro

(Di domenica 8 maggio 2022)intendeincostituendo un proprio polo industriale attraverso la, inizialmente, di due unità industriali nelle delegazioni di Zriba (Zaghouan) e Sahline (Monastir) con una capacità occupazionale di 900 unità. Lo ha reso noto il ministero dell’Economia e della Pianificazione. Il ministero ha anche specificato che altre unità saranno installate successivamente. Il rappresentante dell’azienda Marco Carletto è stato ricevuto giovedì dal ministro dell’Economia e della Pianificazione Samir Saïed. Il Ministro, in questa occasione, ha sottolineato l’importanza della cooperazione tunisino-italiana in tutti i settori e di questo progetto in particolare che creerà ulteriori posti di lavoro e rilancerà l’attività economica in molte regioni e delegazioni, affermando la disponibilità del suo ...