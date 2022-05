Masters 1000 Madrid 2022: Zverev supera Tsitsipas al terzo set e vola in finale (Di domenica 8 maggio 2022) Alexander Zverev ha sconfitto Stefanos Tsitsipas attraverso il risultato di 6-4, 3-6 6-2 in un’ora e cinquantatré minuti di gioco, nel contesto del match valido come semifinale del Masters 1000 di Madrid 2022. Il tennista tedesco, dopo aver superato agevolmente Felix Auger-Aliassime, ha eliminato anche il campione di Montecarlo, riuscendo a far valere il suo rovescio semplicemente sensazionale. Rendimento al servizio positivo e in toto determinante del tedesco, con un solo momento di difficoltà, pagato con il secondo set perso, al cospetto delle varie soluzioni tecniche adottate dal greco. Tsitsipas sottotono soltanto a sprazzi, ma decisivi per definire l’evoluzione della partita. Come ciliegina sulla torta di un percorso settimanale ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Alexanderha sconfitto Stefanosattraverso il risultato di 6-4, 3-6 6-2 in un’ora e cinquantatré minuti di gioco, nel contesto del match valido come semideldi. Il tennista tedesco, dopo averto agevolmente Felix Auger-Aliassime, ha eliminato anche il campione di Montecarlo, riuscendo a far valere il suo rovescio semplicemente sensazionale. Rendimento al servizio positivo e in toto determinante del tedesco, con un solo momento di difficoltà, pagato con il secondo set perso, al cospetto delle varie soluzioni tecniche adottate dal greco.sottotono soltanto a sprazzi, ma decisivi per definire l’evoluzione della partita. Come ciliegina sulla torta di un percorso settimanale ...

Advertising

Eurosport_IT : Alcaraz non si ferma più: dopo Nadal, battuto anche Djokovic! ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #MMOPEN | #Madrid |… - sportface2016 : #MadridOpen: #Zverev supera #Tsitsipas al terzo set e vola in finale - profundamentea1 : RT @tenischileno: Domingo 08/05 Horario de ???? ATP Masters 1000 Roma ???? - 1º Ronda 06.30 ???? Cristian Garin vs. ???? Francesco Passaro ??:… - zazoomblog : Masters 1000 Madrid 2022 Djokovic: “Complimenti ad Alcaraz è impressionante” - #Masters #Madrid #Djokovic: - zazoomblog : Masters 1000 Madrid 2022 Alcaraz: “Momento fantastico sono pronto anche a livello Slam” - #Masters #Madrid… -