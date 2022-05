Masters 1000 Madrid 2022, Alexander Zverev piega in tre set Stefanos Tsitsipas e vola in finale (Di domenica 8 maggio 2022) Il torneo di tennis ATP Masters 1000 di Madrid, in Spagna, oggi, sabato 7 maggio 2022, ha visto giocarsi nella tarda serata la seconda semifinale del tabellone principale sulla terra battuta outdoor iberica: l’ellenico Stefanos Tsitsipas ha perso contro il tedesco Alexander Zverev dopo un’ora e 55 minuti, con il teutonico vittorioso per 6-4 3-6 6-2. Nel primo set si registra una sola palla break: a procurarsela è il tennista tedesco, che sul 30-40 del settimo game, con Tsitsipas alla battuta, centra lo strappo che si rivelerà decisivo, confermando prima l’allungo e poi chiudendo il parziale sul 6-4 in 35 minuti. Anche nella seconda partita si registrano palle break in un solo gioco, ma questa volta è il greco che ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Il torneo di tennis ATPdi, in Spagna, oggi, sabato 7 maggio, ha visto giocarsi nella tarda serata la seconda semidel tabellone principale sulla terra battuta outdoor iberica: l’ellenicoha perso contro il tedescodopo un’ora e 55 minuti, con il teutonico vittorioso per 6-4 3-6 6-2. Nel primo set si registra una sola palla break: a procurarsela è il tennista tedesco, che sul 30-40 del settimo game, conalla battuta, centra lo strappo che si rivelerà decisivo, confermando prima l’allungo e poi chiudendo il parziale sul 6-4 in 35 minuti. Anche nella seconda partita si registrano palle break in un solo gioco, ma questa volta è il greco che ...

