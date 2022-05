Juventus, infortunio McKennie: cerchiata in rosso la partita del rientro (Di domenica 8 maggio 2022) In casa Juventus si è ancora alle prese con l’infortunio di McKennie: l’americano potrebbe rientrare in una partita in particolare Secondo Tuttosport, Weston McKennie non dovrebbe essere a disposizione di Massimiliano Allegri per la finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma mercoledì 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Tuttavia, il centrocampista americano dovrebbe riuscire a rimettere piede in campo prima della fine del campionato: obiettivo Lazio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) In casasi è ancora alle prese con l’di: l’americano potrebbe rientrare in unain particolare Secondo Tuttosport, Westonnon dovrebbe essere a disposizione di Massimiliano Allegri per la finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma mercoledì 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Tuttavia, il centrocampista americano dovrebbe riuscire a rimettere piede in campo prima della fine del campionato: obiettivo Lazio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

