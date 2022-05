Highlights e gol Spezia-Atalanta 1-3 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 8 maggio 2022) Glie le azioni salienti di1-3, match della trentaseiesima giornata diA. Apre Muriel, raddoppia Djimsiti, la chiude Pasalic nel finale di gara dopo uan clamorosa occasione fallita da Gyasi. Nel mezzo l’illusorio pareggio di Daniele Verde che non basta per la salvezza matematica già da oggi. La formazione di Gasperini aggancia la Roma, domani impegnata al Franchi contro la Fiorentina. SportFace.

Si conclude 3-1 per l'Atalanta la gara contro lo Spezia valida per il 36° turno di campionato. Al gol di Muriel ha risposto quello di Verde, prima che la Dea chiudesse la sfida nella ripresa con le reti di Djimsiti e Pasalic.