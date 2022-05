Giro d’Italia, Europa Verde a Manfredi: “Messa in sicurezza strade” (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il Giro d’Italia farà tappa a Napoli il 14 maggio prossimo, la gara prevede un percorso ad anello con partenza e arrivo al lungomare, passando per Fuorigrotta, Quarto, Licola e Monte di Procida. A pochi giorni dall’evento abbiamo effettuato un sopralluogo lungo le strade interessate dal percorso, da Posillipo ai Campi Flegrei, passando per Fuorigrotta. Abbiamo rilevato che diversi interventi per la Messa in sicurezza della pavimentazione stradale sono stati già effettuati, ma tanto altro rimane ancora da fare, in primo luogo per salvaguardare la sicurezza dei ciclisti, e senza dubbio per tutelare l’immagine della città, in quanto la gara sarà trasMessa in diretta in tutta Europa.Tombini non ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ilfarà tappa a Napoli il 14 maggio prossimo, la gara prevede un percorso ad anello con partenza e arrivo al lungomare, passando per Fuorigrotta, Quarto, Licola e Monte di Procida. A pochi giorni dall’evento abbiamo effettuato un sopralluogo lungo leinteressate dal percorso, da Posillipo ai Campi Flegrei, passando per Fuorigrotta. Abbiamo rilevato che diversi interventi per laindella pavimentazione stradale sono stati già effettuati, ma tanto altro rimane ancora da fare, in primo luogo per salvaguardare ladei ciclisti, e senza dubbio per tutelare l’immagine della città, in quanto la gara sarà trasin diretta in tutta.Tombini non ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - juventusfc : E' sabato. Le #JuventusWomen sono Campionesse d'Italia. Fate un giro su - giroditalia : ?? Buonanotte dal Giro d’Italia Powered by @ENIT_italia #Giro - VittorioIrione : #GiroDItalia Perché il giro D'Italia. Parte dall' Ungheria? - Fabiog48 : RT @Claudia297792: Oggi, per chi apprezza, inizia il Giro d'Italia. -