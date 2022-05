Giro d’Italia 2022, episodio 2: lo sparo di Cannonball sull’ultimo traguardo magiaro (Di domenica 8 maggio 2022) La terza tappa del Giro d’Italia 2022 è la prima in cui c’è meno apprensione in gruppo. Ultima frazione ungherese, percorso completamente piatto e mancanza di vento, che avrebbe potuto fare selezione lungo le sponde del Lago Balaton, e soprattutto domani c’è il giorno di riposo e il rientro in Italia, per la precisione in Sicilia. I corridori infatti, da domani, inizieranno finalmente a respirare l’aria vera e propria della Corsa Rosa, assaporata in Ungheria, ma completamente diversa dal calore e dall’odore primaverile del Bel Paese. Nel mezzo c’è stata la 160ª vittoria in carriera di Mark Cavendish e la 16ª sulle strade del Giro, dove, a 37 anni, trova nuova linfa e torna a vincere 9 anni dopo l’ultima affermazione. Insomma, una cosa di poco conto (evviva il sarcasmo). L’uomo dell’Isola di Man è autore di una volata ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) La terza tappa delè la prima in cui c’è meno apprensione in gruppo. Ultima frazione ungherese, percorso completamente piatto e mancanza di vento, che avrebbe potuto fare selezione lungo le sponde del Lago Balaton, e soprattutto domani c’è il giorno di riposo e il rientro in Italia, per la precisione in Sicilia. I corridori infatti, da domani, inizieranno finalmente a respirare l’aria vera e propria della Corsa Rosa, assaporata in Ungheria, ma completamente diversa dal calore e dall’odore primaverile del Bel Paese. Nel mezzo c’è stata la 160ª vittoria in carriera di Mark Cavendish e la 16ª sulle strade del, dove, a 37 anni, trova nuova linfa e torna a vincere 9 anni dopo l’ultima affermazione. Insomma, una cosa di poco conto (evviva il sarcasmo). L’uomo dell’Isola di Man è autore di una volata ...

