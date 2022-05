Futuro in bilico per Gasperini? Il tecnico risponde in diretta (Di domenica 8 maggio 2022) L’Atalanta espugna il Picco di La Spezia vincendo per 1-3. A decidere la gara i gol di Muriel, Djimsiti e Pasalic. Gian Piero Gasperini, nel post partita, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, toccando anche la situazione Futuro. Ecco le parole del tecnico nerazzurro. Gasperini Futuro Atalanta “Mi auguro che l’Atalanta faccia sempre meglio e anche di più di quanto fatto in questi anni. Ci siamo fatti conoscere in tutto il mondo e sono arrivati anche gli americani. Siamo un’eccellenza di Bergamo, abbiamo ottenuto risultati straordinari. Poi non so se potremo mai vincere, ma spero di sì. Io sono legato a questa società e a questo ambiente, ho firmato un contratto a novembre. Chiaramente le cose sono un po’ cambiate, ma dipenderà dalla società. Non ne abbiamo ancora parlato, ma io sono ... Leggi su rompipallone (Di domenica 8 maggio 2022) L’Atalanta espugna il Picco di La Spezia vincendo per 1-3. A decidere la gara i gol di Muriel, Djimsiti e Pasalic. Gian Piero, nel post partita, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, toccando anche la situazione. Ecco le parole delnerazzurro.Atalanta “Mi auguro che l’Atalanta faccia sempre meglio e anche di più di quanto fatto in questi anni. Ci siamo fatti conoscere in tutto il mondo e sono arrivati anche gli americani. Siamo un’eccellenza di Bergamo, abbiamo ottenuto risultati straordinari. Poi non so se potremo mai vincere, ma spero di sì. Io sono legato a questa società e a questo ambiente, ho firmato un contratto a novembre. Chiaramente le cose sono un po’ cambiate, ma dipenderà dalla società. Non ne abbiamo ancora parlato, ma io sono ...

