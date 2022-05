(Di domenica 8 maggio 2022)è stato uno dei migliori di Torino-e non solo per il gol decisivo segnato che ha dato i tre punti al club azzurro. Quando sta bene fisicamenteè sicuramente un punto di forza incredibile della squadra di, nonostante spesso finisca nel mirino della critica.non ci rinuncia mai. Non è un caso che abbia giocato 37 volte in questo campionato, anche quando era a mezzo servizio. Eppureè un uomo mercato del, un calciatore che quasi sicuramente andrà via. Le big d’Europa lo chiamano, attenti alla Premier League con l’Arsenal che al momento, secondo quanto raccolto dalla redazione dipiu, è la squadra maggiormente interessata al giocatore. De Laurentiis deve vedersela con nuovo ...

Advertising

napolipiucom : Fabian Ruiz divide Napoli: da Professore a monopiede, Spalletti non ha dubbi #FabianRuiz #napoli… - sscalcionapoli1 : CdS – Napoli, il gol vittoria di Fabian Ruiz vale più di 5 milioni di euro: ecco i dettagli - areanapoliit : Fabian-Napoli, Giuntoli incontrerà l'agente prima della gara con lo Spezia. La situazione - cn1926it : #Fabian Ruiz, l’addio al #Napoli è possibile ad una condizione: #ADL non farà sconti - cn1926it : Il #Napoli e i tifosi hanno fatto pace: la reazione dopo il gol di #Fabian Ruiz -

Giuntoli e l'agente di Fabiánsi incontreranno prima di Spezia - Napoli, ultima gara di campionato in programma tra due settimane. Si proverà a trovare un'intesa e si cercherà di capire se in ...QUANTE CRITICHE - Quella di ieri non è stata una giornata indimenticabile per Insigne: il Napoli ha vinto a Torino grazie al gol di Fabián, ma il capitano ha sbagliato un rigore. L'ennesimo ...Il Napoli ingrana la seconda vittoria di fila approfittando così del ko della Juventus a Genova. Nel frattempo arriva una richiesta specifica.Fabian Ruiz è stato uno dei migliori di Torino-Napoli e non solo per il gol decisivo segnato che ha dato i tre punti al club azzurro. Quando sta bene fisicamente Fabian è sicuramente un punto di forza ...