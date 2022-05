Scherma | Luca Curatoli si ferma ad un passo dal podio nella Coppa del Mondo di sciabola a Madrid

Leggi su oasport

(Di sabato 7 maggio 2022) Cala il sipario sulla seconda giornata di assalticapitale spagnola. La trasferta dideldedicata al circuito dellamaschile premia, bravissimo a conquistare una piazza d’onore non scontata alla vigilia. Trionfa il sudcoreano Sanguk Oh, terzo il connazionale Junghwan Kim al pari del georgiano Sandro Bazadze. Merita un grande applauso Michele Gallo, eliminato ai quarti proprio da Sanguk Oh (15-7) dopo aver inflitto un pesante 15-6 al connazionale nonché argento olimpico Luigi Samele. Fuori al primo turno Alberto Arpino (15-10 dall’iraniano Mohammad Rahbari) e Riccardo Nuccio (15-13 da Junghwan Kim) così come il giovane Pietro Torre (15-12 a favore dello statunitense Daryl Homer). Anche Giovanni Repetti ha dovuto alzare ...