Scamacca: "Inter? Dopo l'ultima gara tirerò le somme" (Di sabato 7 maggio 2022) Gianluca Scamacca ha rimandato il suo futuro al termine della stagione Dopo la partita pareggiata per 1 - 1 contro l'Udinese: 'Non leggo e non ascolto voci, i giornalisti scrivono ogni giorno cose diverse. Noi pensiamo a finire meglio il campionato'. Scamacca è accostato da tempo all'Inter in vista della prossima stagione: '... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 7 maggio 2022) Gianlucaha rimandato il suo futuro al termine della stagionela partita pareggiata per 1 - 1 contro l'Udinese: 'Non leggo e non ascolto voci, i giornalisti scrivono ogni giorno cose diverse. Noi pensiamo a finire meglio il campionato'.è accostato da tempo all'in vista della prossima stagione: '...

Advertising

vivoperlinter : #Mercato, la situazione #Scamacca - internewsit : Scamacca dribbla il mercato: «Vedremo, ogni giorno leggo cose diverse» - - STnews365 : Scamacca: 'Inter? Dopo l'ultima gara tirerò le somme'. L'attaccante del Sassuolo non ha voluto parlare del futuro.… - InterWhatsup : Inter To Offer €30M-Rated Andrea Pinamonti + Cash To Sassuolo For Gianluca Scamacca, Italian Media Report… - debfcim : RT @_Pupi81_: Per i coglioni, Lautaro era il problema dell'Inter. Meglio Scamacca, dicevano. C U R A T E V I. ???????? -