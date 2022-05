Roma, rapinatore con parrucca in azione nella Metro a Stazione Termini: arrestato (Di sabato 7 maggio 2022) Roma (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un cittadino romeno di 27 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti poiché gravemente indiziato del reato di tentata rapina. I fatti si sono svolti nella fermata “Repubblica” della linea A della Metropolitana. Dove i Carabinieri, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo, sono stati avvicinati da una studentessa Romana di 23 anni che ha denunciato di avere appena subito un tentativo di rapina. Secondo quanto raccontato dalla giovane, uno sconosciuto, appena scesa dal vagone della Metro, l’avrebbe affrontata e costretta al muro della banchina. Ordinandole, dietro ripetute minacce, di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022)(ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Scalo, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hannoun cittadino romeno di 27 anni,Capitale senza fissa dimora e con precedenti poiché gravemente indiziato del reato di tentata rapina. I fatti si sono svoltifermata “Repubblica” della linea A dellapolitana. Dove i Carabinieri, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo, sono stati avvicinati da una studentessana di 23 anni che ha denunciato di avere appena subito un tentativo di rapina. Secondo quanto raccontato dalla giovane, uno sconosciuto, appena scesa dal vagone della, l’avrebbe affrontata e costretta al muro della banchina. Ordinandole, dietro ripetute minacce, di ...

CasilinaNews : Castro Pretorio, rapinatore con parrucca in azione nella metro: fermato. #Roma - SecolodItalia1 : Roma, rapinatore con parrucca in azione nella stazione della Metro a Stazione Termini: arrestato… - oslaz : Roma, arrestato il rapinatore della metro: agiva camuffandosi con una parrucca - 50GENNY : RT @romatoday: Il rapinatore con la parrucca in azione nella metropolitana di Roma - romatoday : Il rapinatore con la parrucca in azione nella metropolitana di Roma -