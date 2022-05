Nuove strategie per fermare l’avanzata della malaria (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo anni di enormi progressi, i casi di malaria cominciano a risalire in maniera drammatica. Purtroppo i fondi per contrastare questo pericoloso morbo non crescono di pari passo con la resistenza a farmaci e insetticidi. Il risultato è che nel mondo, ogni minuto, un bambino muore a causa di questa malattia. Abbiamo bisogno di Nuove strategie per fermare la malaria. Secondo l’OMS, la pandemia da Covid-19 ha avuto un tremendo impatto anche sulla lotta alla malaria. Ma bisogna continuare a impegnarsi per arginare questa malattia che oggi uccide un bambino ogni minuto. Il vaccino, infatti, non è ancora così affidabile… La malaria è causata da un parassita (un protozoo del genere Plasmodium) che infetta le zanzara (Pixinio) – curiosauro.itstrategie per ... Leggi su curiosauro (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo anni di enormi progressi, i casi dicominciano a risalire in maniera drammatica. Purtroppo i fondi per contrastare questo pericoloso morbo non crescono di pari passo con la resistenza a farmaci e insetticidi. Il risultato è che nel mondo, ogni minuto, un bambino muore a causa di questa malattia. Abbiamo bisogno diperla. Secondo l’OMS, la pandemia da Covid-19 ha avuto un tremendo impatto anche sulla lotta alla. Ma bisogna continuare a impegnarsi per arginare questa malattia che oggi uccide un bambino ogni minuto. Il vaccino, infatti, non è ancora così affidabile… Laè causata da un parassita (un protozoo del genere Plasmodium) che infetta le zanzara (Pixinio) – curiosauro.itper ...

