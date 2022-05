Notte in ospedale per Massimo Ranieri dopo la caduta: una costola rotta ma sta bene (Di sabato 7 maggio 2022) L'incidente ieri sera durante lo spettacolo al Diana a Napoli, in giornata l'artista dovrebbe essere dimesso Leggi su repubblica (Di sabato 7 maggio 2022) L'incidente ieri sera durante lo spettacolo al Diana a Napoli, in giornata l'artista dovrebbe essere dimesso

Advertising

TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Massimo Ranieri, notte in ospedale dopo la caduta dal palco del Diana: sta bene - giorgiansa : Massimo Ranieri sta bene, ha passato una notte tranquilla ed è in attesa delle dimissioni dall'ospedale Cardarelli di Napoli. Serenità. - qnazionale : Massimo Ranieri, notte in ospedale dopo la caduta dal palco del Diana: sta bene - fisco24_info : Musica: Massimo Ranieri notte in ospedale, sta bene: Ricoverato ieri al Cardarelli di Napoli dopo una caduta a teat… - pjvazel : RT @abuongi: #Atletica Marcell Jacobs won’t run @KipKeinoClassic: he spent the night in the hospital in Nairobi because of a virus Ufficia… -