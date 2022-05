Lecce, Corvino: «Ho vinto cinque campionati, ma è come se avessi vinto il primo…» (Di sabato 7 maggio 2022) Corvino: «Ho vinto cinque campionati, ma è come se avessi vinto il primo…». Le parole del direttore sportivo del Lecce Il Lecce ha conquistato la sua decima promozione in Serie A e il direttore sportivo Pantaleo Corvino ha espresso così la propria soddisfazione nella zona mista del Via del Mare: «Questa proprietà ha centrato dei risultati seguendo un percorso senza debiti e patrimonializzando. Si sono ottenuti certi risultati e riuscirci in questo modo così sano dà soddisfazione. Ho vinto cinque campionati, ma era come avessi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022): «Ho, ma èseil». Le parole del direttore sportivo delIlha conquistato la sua decima promozione in Serie A e il direttore sportivo Pantaleoha espresso così la propria soddisfazione nella zona mista del Via del Mare: «Questa proprietà ha centrato dei risultati seguendo un percorso senza debiti e patrimonializzando. Si sono ottenuti certi risultati e riuscirci in questo modo così sano dà soddisfazione. Ho, ma era...

