LDA | chi sono i fratelli Claudio e Ilaria e cosa fanno

LDA, al secolo Luca D'Alessio ha due fratelli maggiori nati dal matrimonio tra Gigi D'Alessio e Carmela Barbato: Claudio (1986) ed Ilaria (1992). Il rapper oggi sarà per la prima volta tra gli ospiti di "Verissimo", in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà tra carriera e vita privata alla padrona del salotto di Canale 5, Silvia Toffanin. Nel 1986 l'artista partenopeo sposa la fidanzata alla quale era legato dall'adolescenza e lo stesso anno arriva Claudio. Il primogenito non ha seguito le orme del padre ed ha preferito dedicarsi al ramo imprenditoriale dello sport e del wellness. Appena ventenne, il figlio di Gigi D'Alessio è diventato padre rendendo l'artista un giovane nonno con la nascita di Noemi avuta dall'ex Francesca. Attualmente è legato alla ballerina Giusy Lo Conte, che ha fatto parte ...

