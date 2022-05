Giro d’Italia 2022, cronometro seconda tappa: a che ora gareggia Vincenzo Nibali? L’orario esatto (Di sabato 7 maggio 2022) Cresce l’attesa per la seconda tappa del Giro d’Italia 2022, in cui sarà al via Vincenzo Nibali: a che ora gareggia l’azzurro? Lo Squalo è pronto a scattare nella cronometro individuale di 9,2 chilometri con partenza e arrivo a Budapest. Si tratta di una prova breve contro il tempo, ma comunque importante in ottica classifica generale. La partenza del siciliano è in programma alle ore 16:35. Il corridore dell’Astana Qazaqstan Team sarà il 156° a partire dai cancelletti. La cronometro prenderà il via con le prime partenze, in ordine inverso di classifica generale, intorno alle ore 14:00, mentre ’ultimo arrivo nel centro storico di Buda è atteso intorno alle 17:10. SEGUI IL LIVE DELLA seconda ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Cresce l’attesa per ladel, in cui sarà al via: a che oral’azzurro? Lo Squalo è pronto a scattare nellaindividuale di 9,2 chilometri con partenza e arrivo a Budapest. Si tratta di una prova breve contro il tempo, ma comunque importante in ottica classifica generale. La partenza del siciliano è in programma alle ore 16:35. Il corridore dell’Astana Qazaqstan Team sarà il 156° a partire dai cancelletti. Laprenderà il via con le prime partenze, in ordine inverso di classifica generale, intorno alle ore 14:00, mentre ’ultimo arrivo nel centro storico di Buda è atteso intorno alle 17:10. SEGUI IL LIVE DELLA...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - giroditalia : Smile, the Giro d’Italia has finally started! ?? Hey sorridi! Il Giro d'Italia è cominciato! ?? #Giro - CBNapoli : ?-7 giorni alla tappa del @giroditalia 2022 che si terrà a Procida, Capitale italiana della cultura 2022 ????Il Giro… - monitortv : Ha preso il via dall’Ungheria il Giro d’Italia numero 105. L’edizione 2022 torna a pieno regime. La novità è che la… -