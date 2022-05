Gazzetta su Inter-Empoli | l’Inter ha imposto la legge della furia e della veemenza

(Di sabato 7 maggio 2022) Da che perdeva 2-0, l’è riuscita a ribaltare il risultato contro l’portando a casa la vittoria. A San Siro, ieri, è finita 4-2. Ladello Sport commenta la reazione degli uomini di Inzaghi. “L’ha capito che non ci sarebbe stato ritorno da un eventuale 2-3 e ha preso per il collo la partita e l’avversario. Hala, ha rinchiuso l’negli ultimi trenta metri, gli ha impedito di costruire e di ripartire. Vicario, il portiere dell’, ha resistito finché ha potuto con una serie diventi decisivi su Calhanoglu, Dumfries e Lautaro. Ha ceduto intorno al 65’: su ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Inter - Empoli 1-2, autorete di Romagnoli S. (EMP) - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? INTER SORPASSO DA PAZZI Tutte le #notizie ?? - Gazzetta_it : Risultato finale, Inter-Empoli 4-2 - napolista : Gazzetta su #InterEmpoli: l’Inter ha imposto la legge della furia e della veemenza Dopo aver subito il 2-0 in avvi… - AlessioDessi2 : RT @Gazzetta_it: La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? INTER SORPASSO DA PAZZI Tutte le #notizie ?? -

Prima Paginadello Sport di oggi Sabato 7 Maggio 2022"Abbiamo sbagliato troppe occasioni. Con l'non dovrà succedere", così l'allenatore della Juve Max Allegri dopo la sconfitta contro il Genoa . Su Vlahovic: "Non deve sentirsi in difetto se non segna, contro il Genoa ha fatto una delle sue ...Inter, sorpasso da pazzi" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in riferimento alla vittoria di ieri dei nerazzurri ...Primo tempo pirotecnico a San Siro. L'Empoli va avanti di due gol con Pinamonti e Asllani. Poi... Il Napolista 06-05-2022 20:03 SPORT Van der Poel è la prima maglia rosa del Giro VISEGRAD (UNGHERIA) " ...