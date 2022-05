Epatite sconosciuta nei bimbi | il virologo Perno | “Tra gli indiziati Sars Cov 2 e Long Covid Ma non c’è certezza che sia un virus”

(Di sabato 7 maggio 2022) Se fosse un’indagine potremmo dire che le ipotesi sono tutte sul campo. E in realtà, un po’ lo è una indagine la caccia al responsabile dell’di originenei bambini che ha provocato, per fortuna in pochi casi, infiammazioni così gravi da rendere necessario un trapianto di fegato. Al momento nel mondo sono circa 200 i casi considerati tali e molti scienziati stanno cercando di capire cosa scateni l’infiammazione. Tra glici sono l’adeno41, ma ancheCov 2 o il. Ma nessuna di queste ipotesi soddisfa, almeno per il momento, i postulati di Koch ovvero i criteri che aiutano a stabilire scientificamente la relazione di causa-effetto tra un microrganismo e una malattia. Abbiamo chiesto a Carlo Federico, ...

in Italia, la Società Italiana Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica (Sigenp) ha documentato, da inizio anno a oggi, 20 casi dia causanei bambini. Ci sono anche 5 morti. Tutti i bimbi erano sani prima di manifestare l'epatite. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) stanno quindi studiando la misteriosa nuova sindrome epa. La bimba di 17 mesi ricoverata dal 24 aprile all'ospedale Fatebenefratelli di Erba è affetta da epatite acuta.