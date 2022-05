Elisabetta Franchi assume “Solo donne anta | lavorano h24” e hanno già fatto figli | polemica sull’intervista

(Di sabato 7 maggio 2022) Mentre gli ultimi dati mostrano come metà delleitaliane sia disoccupata, perché costretta a scegliere tra la famiglia e la carriera, la recente intervista rilasciata dalla stilistahaesplodere lasul tema dellenel mondo del lavoro.: “Quando metti una donna in una carica importante…”, l’intervista che indigna il webè una celebre stilista bolognese, finita oggi al centro di una bufera scatenata dalla sua intervista rilasciata a Il Foglio. L’argomento è incentrato sullenel mondo lavorativo e le dichiarazioni dell’imprenditrice sono state raggelanti, in una situazione come quella italiana che impone ancora ...

Le donne e il lavoro nelle posizioni di vertice Elisabetta Franchi ha puntato sulle "anta" e spiega il motivo suscitando non poche polemiche Argomenti trattati Elisabetta Franchi, l'intervista su instagram Le donne e il lavoro per... "Un imprenditore non si può permettere di non veder arrivare la donna per due anni, Ecco perché spesso ho puntato su uomini", ha detto ...