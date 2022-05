Derivati Mps | tutti assolti Ribaltata la prima sentenza

Advertising

ED ANCHE STAVOLTA LA COPA È DEI RISPARMIATORI..!! COME #BANCAETRURIA #Mps, derivati Alexandria e Santorini: tutti assolt… - Assolto gli amichetti di #Draghi di #MPS per i giochetti coi derivati che son costati tanto agli investitori - Paragone - Toh, hanno assolto in appello i capi di Mps. Suo derivati usati per… (06.05.22)

Tutti assolti i 13 imputati, a cominciare da Giuseppe Mussari e Antonio Vigni, ex presidente e direttore generale di Banca, condannati in primo grado rispettivamente a 7 anni e 6 mesi e 7 anni e ...L'accusa era irregolarità per coprire il rosso per Antonveneta. Dissesti e tentativi di risanamento costati 20 miliardi in 15 anni.Condanne annullate in Appello agli ex vertici. Revocate anche le confische. L’avvocato dell’ex presidente Mussari cita Brecht: "C’è un giudice a Berlino" ..."Il fatto non sussiste" per gli ex vertici Mussari e Vigni, gli ex manager di Rocca Salimbeni, Deutsche Bank e Nomura. La Corte ribalta la sentenza di primo grado e il "disegno criminoso per occultare ...