Così i comunisti decidono quali guerre sono giuste

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 7 maggio 2022) Mi è capitato per le mani un libro favoloso (grazie alle benedette “bancarelle”): “Storia del partito comunista (Bolscevico) dell’Urss”. Roba forte. Società editrice l’Unità, Roma 1945. E sulla copertina, ingiallite dal tempo, due notazioni: «Breve corso redatto dalla Commissione incaricata dal comitato centrale del Pc dell’Urss» e, come se non bastasse e per rassicurare il lettore, «Approvato dal comitato centrale del Pc dell’Urss, 1938». Confortati da queste garanzie, nelle prime pagine vediamo le belle stampe delle foto, nell’ordine, di Marx, Engels, Lenin e infine Stalin. I primi capitoli riguardano la nascita del partito operaio in Russia alla fine dell’800. Segue la scissione tra i bolscevichi (i buoni, per la storia ufficiale) e i menscevichi, fino alla vittoria dei primi durante la Rivoluzione socialista di ottobre. Uno dei capitoli più interessanti è il sesto, in cui si ...