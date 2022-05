Blake Lively apre le porte della sua casa di New York che condivide con Ryan Reynolds e i loro tre figli (Di sabato 7 maggio 2022) Blake Lively ha deciso di aprire le porte della sua casa di New York, che condivide con Ryan Reynolds e i loro figli, pubblicando una serie di immagini sulla propria pagina Instagram. Blake Lively ha permesso ai suoi fan di dare una rara occhiata all'interno della sua casa di New York che condivide con Ryan Reynolds e i loro tre figli James, Inez e Betty. Giovedì sera la star di Gossip Girl ha postato su Instagram delle immagini attraverso le quali possiamo ammirare il suo meraviglioso divano in pelle e un lampadario di cristallo. La ... Leggi su movieplayer (Di sabato 7 maggio 2022)ha deciso di aprire lesuadi New, checone i, pubblicando una serie di immagini sulla propria pagina Instagram.ha permesso ai suoi fan di dare una rara occhiata all'internosuadi Newchecone itreJames, Inez e Betty. Giovedì sera la star di Gossip Girl ha postato su Instagram delle immagini attraverso le quali possiamo ammirare il suo meraviglioso divano in pelle e un lampadario di cristallo. La ...

Advertising

fanpage : #MetGala L'arrivo di Blake Lively e Ryan Reynolds, favolosi - tetefIower : ma voi mi ricordate quando ryan e blake lively si misero insieme no perché onestamente sono LA coppia e li amo molt… - wmndqs : RT @cidpll_: sono single perché voglio un amore come Blake Lively e Ryan Reynolds che si guardano allo stesso modo dal 2011 - amicacatoblepa : Per carità quello di Blake Lively bellissimo ma io sono innamorata del primo lo metterei anche per andare a fare la… - adtoomuch : Blake Lively ha il segreto dell’eterna giovinezza, non c’è altra spiegazione. -