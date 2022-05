Black Adam | Dwayne Johnson torna sul set per i reshoot FOTO

Leggi su movieplayer

(Di sabato 7 maggio 2022)to sul set per portare a termine alcunidi; l'attore ha condiviso unainsieme al regista e al responsabile degli effetti speciali.to sul set diper portare a termine alcuni. L'attore ha condiviso unache lo mostra insieme a Jaume Collet-Serra, il regista, e a Krisztian Majdik, responsabile degli effetti speciali. Mesi dopo la chiusura delle riprese die ormai prossimi all'arrivo del film in sala (previsto per ottobre),to sul set per portare a ...