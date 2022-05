luciano55321084 : IL «TRAPPOLONE» Balotelli, intercettato l’avvocato della ragazza che lo accusava di stupro: «Così mi compro due Fer… - cmdotcom : #Balotelli, a processo l’avvocato della ragazza che lo accusava di stupro: 'Mi compro una Ferrari gialla e una blu' - larenait : I dettagli del processo - GiornaleVicenza : Il processo. Nelle chat e nelle intercettazioni le parole dell'avvocato accusato di tentata estorsione verso l'atta… -

È la "minaccia" fatta a Marioda una ragazza di Bassano del Grappa e dal suo avvocato. I particolari di questa storia, risalente al 2017, sono emersi nela Vicenza per tentata ......ripercorso durante la sua testimonianza nelche vede il legale Roberto Imparato, difeso dall'avvocato Ernesto De Toni, accusato di tentata estorsione nei confronti di Mario, ex ...Il legale Roberto Imparato a processo per tentata estorsione insieme a una giovane bassanese che accusava di violenza sessuale il calciatore: ora Mario Balotelli chiede 150mila euro di risarcimento, ...100mila euro in cambio del silenzio sulla presunta violenza sessuale subìta. E' quanto avrebbe chiesto una ragazza di Bassano del Grappa, ora 20enne, al calciatore Mario ...