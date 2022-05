Val Fortore | truffe online attraverso siti e-commerce | 9 denunciati

Leggi su 2anews

(Di venerdì 6 maggio 2022) Cronaca di Benevento: diverse operazioni dei Carabinieri in Valper contrastare le. Tutti i dettagli. I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, all’esito di diverse indagini avviate in seguito a numerose denunce di alcuni cittadini della Val, hanno deferito in stato di libertà, all’Autorità giudiziaria beneventana, nove persone, che