Suicidio-scudetto | la lotta per il titolo decisa dai portieri | ecco tutti i punti persi con i piedi

Si pensa sempre che siano gli attaccanti a spostare gli equilibri di una stagione, ma questo campionato potrebbe essere deciso dai portieri, in positivo e, soprattutto, in negativo. E non tanto per le abilità di questi tra i pali, ma per i guai che combinano quando si ritrovano la palla tra i piedi. D'altronde, la nuova moda degli allenatori è coinvolgere sempre di più i propri estremi difensori nella prima fase d'impostazione, a prescindere dalle loro abilità tecniche. E il risultato è che le squadre, spesso, si ritrovano a pagarne le conseguenze. Lo sanno bene Inter e Napoli, che rischiano di perdere lo scudetto proprio per gli svarioni dei portieri. Dopotutto, nei due punti che separano i nerazzurri dalla vetta occupata dal Milan, pesa tantissimo il clamoroso liscio di Ionut Radu che ha permesso al ...

