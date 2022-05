Roma Leicester, scontri post partita: arrestati 7 tifosi inglesi (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma Leicester, scontri all’interno dello stadio dopo la gara di Conference League. In manette 7 sostenitori inglesi Minuti finali di grande paura quelli di Roma–Leicester sugli spalti. Sette tifosi inglesi di età compresa tra i 23 e i 36 anni sono infatti stati arrestati dopo il l’aggresione perpetrata ai danni di sei steward e 5 poliziotti, che ora dovranno restare in ospedale per almeno 15 giorni. I sette ultras inglesi devono rispondere di resistenza violenta, lesioni personali e minaccia a pubblico ufficiale e rischiano un anno di reclusione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022)all’interno dello stadio dopo la gara di Conference League. In manette 7 sostenitoriMinuti finali di grande paura quelli disugli spalti. Settedi età compresa tra i 23 e i 36 anni sono infatti statidopo il l’aggresione perpetrata ai danni di sei steward e 5 poliziotti, che ora dovranno restare in ospedale per almeno 15 giorni. I sette ultrasdevono rispondere di resistenza violenta, lesioni personali e minaccia a pubblico ufficiale e rischiano un anno di reclusione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SPORTTVPortugal : Que momento, Ranieri ?? #sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #uefa #uefaconferenceleague #conferenceleague #uecl… - OptaPaolo : 1990/91 - La Roma ha raggiunto la Finale di una competizione europea per la prima volta dalla Coppa UEFA 1990/91, q… - SkySport : ?? ABRAHAM DI TESTAAAA ?? L'ATTACCANTE INGLESE PORTA LA ROMA IN FINALE ? IL GOL CHE HA DECISO LA SFIDA CON IL LEICEST… - OlivieroAntoni3 : RT @nonleggerlo: Tutti in piedi all'Olimpico, tifosi della Roma e tifosi del Leicester, per Sir Claudio Ranieri. @SkySport #RomaLeicester… - SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: #ConferenceLeague: Perché la Roma ha battuto 1-0 il Leicester con gol di Abraham e si è qualificata per la finale del 2… -