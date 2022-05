Procida 2022, sabato 21 maggio la selezione dei 4 finalisti degli alberghieri (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiProcida (Na) – Si svolgeranno sabato 21 maggio a partire dalle ore 11.00, le selezioni dei 4 superfinalisti degli Istituti alberghieri che partecipano al contest Un Pizzaiuolo per Procida ideato e organizzato dall’APN di Sergio Miccú. I ragazzi dovranno preparare una pizza utilizzando i prodotti agroalimentari del paniere flegreo già individuati dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani. La sezione dedicata agli istituti alberghieri, che è nata da una collaborazione tra il presidente dell’APN, Sergio Miccù e il preside dell’Istituto alberghiero Lucio Petronio, Filippo Monaco, ha suscitato un grande interesse tra gli studenti che si sono voluti mettere in gioco. 5 i parametri sui quali la giuria, composta da 3 chef (Antonio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Si svolgeranno21a partire dalle ore 11.00, le selezioni dei 4 superIstitutiche partecipano al contest Un Pizzaiuolo perideato e organizzato dall’APN di Sergio Miccú. I ragazzi dovranno preparare una pizza utilizzando i prodotti agroalimentari del paniere flegreo già individuati dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani. La sezione dedicata agli istituti, che è nata da una collaborazione tra il presidente dell’APN, Sergio Miccù e il preside dell’Istituto alberghiero Lucio Petronio, Filippo Monaco, ha suscitato un grande interesse tra gli studenti che si sono voluti mettere in gioco. 5 i parametri sui quali la giuria, composta da 3 chef (Antonio ...

