Opec lumaca | mentre la guerra colpisce economie e mercati

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 maggio 2022) Piccoli passi, non si sa ancora quanto significativi, sono stati decisi da+ alla voce produzione di greggio. Nonostante la proposta di eliminazione graduale del petrolio russo dall’Europa minacci seriamente di cassare milioni di barili da un mercato globale già azzoppato dal biennio-Covid,+ ha deciso per un modesto aumento della produzione. La prossima riunione è prevista per il 2 giugno. Aumenti+ aggiungerà 432.000 barili al giorno a giugno al fine di ripristinare i tagli fatti nel 2020 durante la recessione pandemica. La critica maggiore per questa decisione risiede nel fatto che verrebbe aggravata la crisi energetica globale, in considerazione del fatto che è facilmente prevedibile un ulteriore aumento dei prezzi per diesel e benzina, compreso il cherosene per gli aerei, in un momento in cui il trasporto legato al ...