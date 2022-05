Malagò: «La Roma sia un monito per le altre squadre italiane» (Di venerdì 6 maggio 2022) Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa parlando della vittoria della Roma contro il Leicester, ieri, con la squadra di Mourinho che affronterà la finale di Conference League. “Complimenti alla Roma: non è la coppa più prestigiosa, ma da qualche parte bisogna pur cominciare. Può essere un monito per le squadre italiane che secondo me non hanno mai snobbato queste competizioni, ma vale la pena fare qualche sacrificio nelle partite infrasettimanali schierando anche i giocatori più forti”. Malagò, che ieri era allo stadio, ha detto che serate così “riconciliano con il calcio”, mostrano “la forza di questo sport”. Ed ha parlato anche delle lacrime di Mourinho a fine partita: “Lo capisco. Gli uomini di sport come lui in un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 maggio 2022) Il presidente del Coni, Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa parlando della vittoria dellacontro il Leicester, ieri, con la squadra di Mourinho che affronterà la finale di Conference League. “Complimenti alla: non è la coppa più prestigiosa, ma da qualche parte bisogna pur cominciare. Può essere unper leche secondo me non hanno mai snobbato queste competizioni, ma vale la pena fare qualche sacrificio nelle partite infrasettimanali schierando anche i giocatori più forti”., che ieri era allo stadio, ha detto che serate così “riconciliano con il calcio”, mostrano “la forza di questo sport”. Ed ha parlato anche delle lacrime di Mourinho a fine partita: “Lo capisco. Gli uomini di sport come lui in un ...

