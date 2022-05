Liga: Il Levante batte la Real Sociedad e tiene vive le speranze salvezza (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Levante supera per 2 a 1 la Real Sociedad ed ottiene tre punti fondamentali per le speranze salvezza. Ora gli uomini di Lisci si staccano... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilsupera per 2 a 1 laed ottre punti fondamentali per le. Ora gli uomini di Lisci si staccano...

Advertising

H6CE_ : RT @Ale_Rimi: C'è un ragazzo romano di 36 anni, allenatore del #Levante, Alessio #Lisci, che sta per fare un miracolo in Liga. E giovedì va… - Den23Denis : RT @Ale_Rimi: C'è un ragazzo romano di 36 anni, allenatore del #Levante, Alessio #Lisci, che sta per fare un miracolo in Liga. E giovedì va… - Ale_Rimi : C'è un ragazzo romano di 36 anni, allenatore del #Levante, Alessio #Lisci, che sta per fare un miracolo in Liga. E… - ftg_soccer : GOAL! Perugia in Italy Serie B Perugia 1-0 Monza GOAL! El Porvenir in Argentina Primera C El Porvenir 1-0 Sportivo… - sportli26181512 : Liga, dalle 21 LIVE Levante-Real Sociedad: Mancano quattro giornate alla fine della Liga, dove il Levante deve fare… -