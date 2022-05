La sinistra contro Musk. E ora spunta anche Bill Gates (Di venerdì 6 maggio 2022) Sbaglia chi pensa che il putiferio scoppiato in America dopo l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk non ci riguardi. Ci riguarda eccome, e molto da vicino, per diversi motivi: innanzitutto perché Musk è diventato, quest’anno, l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio netto, stimato da Forbes, di 219 miliardi di dollari, e le sue iniziative imprenditoriali (Tesla, SpaceX e, adesso, Twitter) hanno giocoforza una ricaduta diretta sui nostri stili di vita. In secondo luogo perché, con l’acquisizione della piattaforma social, Musk sta giocando la partita più importante, quella della libertà di espressione in tutto il mondo. Musk sotto attacco Ieri è uscita sul “New York Times” una lunga storia dall’ambiguo titolo “Elon Musk ha lasciato un Sudafrica pieno di disinformazione e privilegi bianchi”. ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 6 maggio 2022) Sbaglia chi pensa che il putiferio scoppiato in America dopo l’acquisto di Twitter da parte di Elonnon ci riguardi. Ci riguarda eccome, e molto da vicino, per diversi motivi: innanzitutto perchéè diventato, quest’anno, l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio netto, stimato da Forbes, di 219 miliardi di dollari, e le sue iniziative imprenditoriali (Tesla, SpaceX e, adesso, Twitter) hanno giocoforza una ricaduta diretta sui nostri stili di vita. In secondo luogo perché, con l’acquisizione della piattaforma social,sta giocando la partita più importante, quella della libertà di espressione in tutto il mondo.sotto attacco Ieri è uscita sul “New York Times” una lunga storia dall’ambiguo titolo “Elonha lasciato un Sudafrica pieno di disinformazione e privilegi bianchi”. ...

