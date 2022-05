La Roma di Mourinho e dei Friedkin (Di venerdì 6 maggio 2022) C'è l'essenza di Jose Mourinho dietro la cavalcata che ha spinto la Roma alla finale di Conference League, appuntamento a Tirana il prossimo 25 maggio contro gli olandesi del Feyenoord. Solo il tecnico portoghese, specialista di tituli, poteva entrare nella testa di un ambiente come quello Romano convincendolo dell'essenzialità di giocare per vincere l'ultima coppa (da qualcuno svilita al ruolo di coppetta) inventata dalla Uefa. Non importa se il calcio italiano non solleva trofei internazionali dall'ormai lontano 2010 e se va in giro per l'Europa a collezionare brutte figure anche nelle competizioni minori: non fosse stato per Jose sarebbe stata snobbata anche questa opportunità che, invece, regala a Roma e alla Roma notti di emozioni fortissime. Lo stadio Olimpico stracolmo contro il Leicester è ... Leggi su panorama (Di venerdì 6 maggio 2022) C'è l'essenza di Josedietro la cavalcata che ha spinto laalla finale di Conference League, appuntamento a Tirana il prossimo 25 maggio contro gli olandesi del Feyenoord. Solo il tecnico portoghese, specialista di tituli, poteva entrare nella testa di un ambiente come quellono convincendolo dell'essenzialità di giocare per vincere l'ultima coppa (da qualcuno svilita al ruolo di coppetta) inventata dalla Uefa. Non importa se il calcio italiano non solleva trofei internazionali dall'ormai lontano 2010 e se va in giro per l'Europa a collezionare brutte figure anche nelle competizioni minori: non fosse stato per Jose sarebbe stata snobbata anche questa opportunità che, invece, regala ae allanotti di emozioni fortissime. Lo stadio Olimpico stracolmo contro il Leicester è ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaLCFC ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #UECL #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Da quel tweet al campo: 10 grandi immagini di José Mourinho a un anno dall'annuncio del suo arrivo ??… - OptaPaolo : 4 - José Mourinho è il primo allenatore a raggiungere la finale di una grande competizione europea con quattro squa… - elparames : RT @TMit_news: 1?,2? e 3?? Mourinho fa tris di finali europee, portando la Roma a un metro da un trofeo UEFA ??, così come non le accadeva d… - loof_78 : Ora però non mitizziamo ancor di più Mourinho, la Roma era più che all'altezza di arrivare in finale di CL, ed è un… -