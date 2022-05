Inter, Inzaghi può scrivere la storia: nessun allenatore al primo anno in nerazzurro... (Di venerdì 6 maggio 2022) nessun allenatore dell'Inter ha mai vinto tre trofei al primo anno sulla panchina nerazzurra. È quanto scrive l'edizione odierna... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022)dell'ha mai vinto tre trofei alsulla panchina nerazzurra. È quanto scrive l'edizione odierna...

Advertising

AndreaBricchi77 : Ditemi che è fake. Vi prego, garantitemi che questo NON è l'arbitro che Domenica arbitrerà il Milan (e che l'ha già… - Inter : Vigilia di #UdineseInter: da Appiano Gentile in diretta la conferenza stampa di Simone Inzaghi - Inter : ??? | IL MISTER Le parole di Simone Inzaghi dopo #UdineseInter: 'È stata una grande prova di carattere e personalit… - passione_inter : ?? LE PROBABILI FORMAZIONI DI #InterEmpoli ??? Simone #Inzaghi non ha ancora sciolto l'ultimo dubbio in avanti: è b… - UBrignone : RT @sportmediaset: Inzaghi: 'La corsa è su noi stessi, non guardiamo il Milan' #InterEmpoli #Inzaghi -