Inter-Empoli (4-2), Inzaghi: “Ero sicuro della rimonta” (Di venerdì 6 maggio 2022) L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato al termine della grande rimonta a San Siro contro l’Empoli di Andreazzoli. Inter-Empoli, Inzaghi: “Grande partita” L’allenatore neroazzurro ha parlato cosi della rimonta dei suoi: “Ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto una grandissima gara a parte i primi venti minuti dove la squadra ha avuto troppa voglia e foga. L’Empoli è una squadra che gioca bene, dovevamo essere più ordinati. Siamo stati bravi, ho visto trentasette tiri a quattro, la squadra ha fatto davvero una grande prova di carattere, non vuole mollare mai, siamo dentro. Adesso dobbiamo recuperare le energie perché mercoledì c’è una gara importantissima. Ho avuto ottimi ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 6 maggio 2022) L’allenatore dell’, Simone, ha parlato al terminegrandea San Siro contro l’di Andreazzoli.: “Grande partita” L’allenatore neroazzurro ha parlato cosidei suoi: “Ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto una grandissima gara a parte i primi venti minuti dove la squadra ha avuto troppa voglia e foga. L’è una squadra che gioca bene, dovevamo essere più ordinati. Siamo stati bravi, ho visto trentasette tiri a quattro, la squadra ha fatto davvero una grande prova di carattere, non vuole mollare mai, siamo dentro. Adesso dobbiamo recuperare le energie perché mercoledì c’è una gara importantissima. Ho avuto ottimi ...

Advertising

brfootball : 28’—Inter 0-2 Empoli 40’—Inter 1-2 Empoli 45’—Inter 2-2 Empoli Inter level it in five minutes ?? (via… - SuperSportTV : 5' Inter 0-1 ???????????? 28' Inter 0-2 ???????????? 40' ?????????? 1-2 Empoli 45' ?????????? 2-2 Empoli 64' ?????????? 3-2 Empoli 94' ??????????… - Inter : ?? | TORO Le parole del 10 nerazzurro dopo aver battuto il record di gol in campionato ?? ?? - Neesteyy : RT @_goodtime__: INT-SAS, gol dello 0-1 nasce da fallo netto su Çalhanoglu in mezzo al campo, BOL-INT, gol dell’1-1 nasce da fallo netto su… - Ghanabettips : Serie A, Inter Milan vs Empoli, RESULT: 4 - 2 -