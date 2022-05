“Come finisce il reality”. Isola dei Famosi, c’è la conferma. E il programma cambia subito (Di venerdì 6 maggio 2022) Siamo vicini ad una nuova puntata dell”Isola dei Famosi’, che sarà trasmessa su Canale 5 nella serata del 6 maggio. Dopo i vari litigi e le accuse tra naufraghi, sarà tempo di molti chiarimenti. Uno fra tutti quello tra Nicolas Vaporidis e Laura Maddaloni, con il primo che ha criticato duramente la compagna di avventura. Ma la grande novità riguarda la finale dell”Isola dei Famosi’. E siamo in grado di dirvi cosa succederà da qui in poi, almeno stando a quanto riferito da ‘TvBlog’. Prima di parlarvi della finale dell”Isola dei Famosi’, è emerso che quella del 6 maggio sarà l’ultimo doppio appuntamento, poi il reality sarà trasmesso solo di lunedì. E se da un lato il pubblico assisterà presto all’eliminazione di un naufrago, dall’altro vedrà anche l’ingresso di 3 ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Siamo vicini ad una nuova puntata dell”dei’, che sarà trasmessa su Canale 5 nella serata del 6 maggio. Dopo i vari litigi e le accuse tra naufraghi, sarà tempo di molti chiarimenti. Uno fra tutti quello tra Nicolas Vaporidis e Laura Maddaloni, con il primo che ha criticato duramente la compagna di avventura. Ma la grande novità riguarda la finale dell”dei’. E siamo in grado di dirvi cosa succederà da qui in poi, almeno stando a quanto riferito da ‘TvBlog’. Prima di parlarvi della finale dell”dei’, è emerso che quella del 6 maggio sarà l’ultimo doppio appuntamento, poi ilsarà trasmesso solo di lunedì. E se da un lato il pubblico assisterà presto all’eliminazione di un naufrago, dall’altro vedrà anche l’ingresso di 3 ...

Advertising

juventusfc : Questa è l'ultima risposta del Mister. Finisce qui la conferenza stampa pre #JuveVenezia. Report come sempre a brev… - infoitsport : Voglia di stringersi un po', come voleva Mou che finisce in lacrime - corrado611 : @stefanobellini @aledenicola @martaottaviani Faccia tutte le proporzione che vuole: popolazione, PIL, contribuzione… - lauradeidda6 : Non fatevi intortare da Deianira o come si chiama. Quella vi vuole perculare perché ha fatto na figure di merda che… - antokio : @Ruttosporc @CensuraFreemind @diego_tvl come cazzo si fa a fare una classifica con i torti arbitrali? ti faccio un… -