Colpo di scena alla cerimonia reale: Letizia di Spagna e la premiata indossano lo stesso abito low cost (Di venerdì 6 maggio 2022) Quarantanove euro e 99 centesimi. A tanto ammonta il costo dell’abito low cost indossato da Letizia di Spagna per la cerimonia di premiazione, a Merida, di un riconoscimento che porta il suo nome, Reina Letizia 2022 awards, e che è dedicato a chi si impegna per l’inclusione di persone con disabilità. Ma lo smanicato a metà bianco e a metà nero, a sorpresa, era stato indossato anche da una delle premiate, la docente di diritto civile dell’Università di Siviglia Inmaculada Vivas Tesón. Un abito, dunque, di tendenza, firmato da una catena nazionale di abbigliamento, molto popolare, e che è subito finito al centro dell’attenzione. La regina spagnola, entrando in sala, si è subito accorta che tra il pubblico c’era chi aveva scelto di indossare per ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 6 maggio 2022) Quarantanove euro e 99 centesimi. A tanto ammonta ilo dell’lowindossato dadiper ladi premiazione, a Merida, di un riconoscimento che porta il suo nome, Reina2022 awards, e che è dedicato a chi si impegna per l’inclusione di persone con disabilità. Ma lo smanicato a metà bianco e a metà nero, a sorpresa, era stato indossato anche da una delle premiate, la docente di diritto civile dell’Università di Siviglia Inmaculada Vivas Tesón. Un, dunque, di tendenza, firmato da una catena nazionale di abbigliamento, molto popolare, e che è subito finito al centro dell’attenzione. La regina spagnola, entrando in sala, si è subito accorta che tra il pubblico c’era chi aveva scelto di indossare per ...

