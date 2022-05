Chelsea: Emerson non riscattato dal Lione, la Juve osserva (Di venerdì 6 maggio 2022) Emerson Palmieri non sarà riscattato dal Lione e tornerà quindi al Chelsea dopo un anno di prestito, questo stando a quanto riferisce... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022)Palmieri non saràdale tornerà quindi aldopo un anno di prestito, questo stando a quanto riferisce...

Advertising

MondoBN : MERCATO, Emerson Palmieri in - storia_juventus : L' #OlympiqueLyonnais non riscatterà dal prestito #Emerson, che tornerà al #Chelsea. La #Juventus sarebbe interessa… - junews24com : Emerson Palmieri Juve, novità sul terzino. Succederà questo in estate - - junews24com : Emerson Palmieri Juve, i bianconeri fiutano il colpo: ecco cosa serve - - infoitsport : Lukaku, Jorginho, Emerson Palmieri, Broja: anche la Serie A aspetta la vendita del Chelsea -