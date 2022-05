Bronzer+blush+gloss+mascara | il make up estivo è pronto per Chanel

Advertising

Io Donna

...famosissimo per la sua linea di... Alcuniup artist divennero delle ... ecolor mattone o fucsia sfumati ...nemmeno sull'applicazione del, ... oppure cone trasparenti ......famosissimo per la sua linea di... Alcuniup artist divennero delle ... ecolor mattone o fucsia sfumati ...nemmeno sull'applicazione del, ... oppure cone trasparenti ... Chanel Cruise 2023 a Monaco: il beauty look delle vacanze estive Capelli sciolti al vento oppure legati in una ponytail trattenuti da un grande fiocco, bronzer effetto da “giornata all’aria aperta”, blush rosato-albicocca che ricorda i tramonti sul mare. È il beaut ...A metallic brown eyeliner is used to define only her lower lash lines and mascara completes ... copper toned bronzer and apricot blush on her cheeks, and a complementing nude lipstick with copper ...