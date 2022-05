Atalanta: è la fine di un ciclo? (Di venerdì 6 maggio 2022) La Dea fatica a trovare continuità di gioco e risultati. Infortuni, giocatori con un rendimento in calo rispetto alle ultime stagioni e nuovi acquisti non all’altezza delle aspettative. Gasperini non più intoccabile nei piani societari. Atalanta: fine di un ciclo? Atalanta: da provinciale a modello L’evoluzione della squadra bergamasca inizia nel 2016, quando affida la panchina a Gian Piero Gasperini. Alla sua prima stagione alla guida della Dea, il tecnico torinese ottiene uno storico quarto posto che significa Europa League. Non sarà un caso isolato ma l’inizio di un ciclo che porta a tre terzi posti consecutivi in campionato e tre partecipazioni in Champions League, due Europa League e due finali Coppa Italia. L’Atalanta passa da provinciale ad entrare in pianta stabile nel calcio ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 6 maggio 2022) La Dea fatica a trovare continuità di gioco e risultati. Infortuni, giocatori con un rendimento in calo rispetto alle ultime stagioni e nuovi acquisti non all’altezza delle aspettative. Gasperini non più intoccabile nei piani societari.di un: da provinciale a modello L’evoluzione della squadra bergamasca inizia nel 2016, quando affida la panchina a Gian Piero Gasperini. Alla sua prima stagione alla guida della Dea, il tecnico torinese ottiene uno storico quarto posto che significa Europa League. Non sarà un caso isolato ma l’inizio di unche porta a tre terzi posti consecutivi in campionato e tre partecipazioni in Champions League, due Europa League e due finali Coppa Italia. L’passa da provinciale ad entrare in pianta stabile nel calcio ...

