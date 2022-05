Advertising

...Stato d'Israele e rendono chiaro ai festeggiati del Giorno dell'Indipendenza che Israele è... il Marocco e il Sudan, non hanno dissipato il nostro senso di soffocamento né eliminato il...Ad oggi, sono esattamente 71 i giorni di conflitto e ile la distruzione che si registrano nell'Est Europa non sembranodestinati a scemare, purtroppo. Pilota non ha patente: aereo per ... Ancora terrore in Israele: tre morti in un attentato a Elad Elad (Israele), 6 mag. (askanews) - Almeno tre persone sono morte e altre quattro sono state ferite in un attacco a Elad, nel centro di Israele, proprio mentre si festeggiava il Giorno dell'indipenden ...Secondo le testimonianze dei presenti l'attacco è stato messo a segno da due uomini, uno dei quali armato con un'ascia. Ma la dinamica non è ancora chiara; altri hanno riferito che l'aggressione è avv ...