Agata Reale | “La gente ha paura di me” | il grido di dolore della ballerina

(Di venerdì 6 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.continua a combattere con la sua malattia, ma nel frattempo lancia un veroe si schiera dalla parte dei malati. Non ha certamente bisogno di presentazioni lache grazie alla sua partecipazione ad Amici nel 2009 si è fatta conoscere dal grande pubblico che non ha mai smesso di seguirla

Advertising

andreastoolbox : #Agata Reale parla della lotta contro la leucemia - Novella_2000 : Agata Reale parla della lotta contro la leucemia e svela perché ha tenuto segreta la malattia - BITCHYFit : Agata Reale racconta la battaglia contro la leucemia: “I dolori e la paura di lasciare mia figlia” - IsaeChia : Amici, Agata Reale racconta come ha scoperto di avere la leucemia e spiega perché l'ha tenuto nascosto per un anno… - StraNotizie : Agata Reale racconta la battaglia contro la leucemia: “I dolori e la paura di lasciare mia figlia” -

... ' Antonino (vincitore di Amici 4, ndr.) ha una grande voce ed è un peccato che non sia emerso come meritava (…) Nel Ballo, invece,(seconda classificata di Amici 6, ndr.) se non ..., ex concorrente di Amici, si confessa a Fanpage: la scoperta della malattia, il lavoro e la lotta continua con la vita. Una storia davvero dura da sentire ma che lei non ha alcun timore a ...Solo lo scorso anno Agata Reale ha svelato al mondo intero di essere gravemente malata. Nel 2019 infatti all’ex volto di Amici di Maria De Filippi è stata diagnosticata una leucemia e a quel punto la ...Agata Reale, ex concorrente di Amici, si confessa a Fanpage: la scoperta della malattia, il lavoro e la lotta continua con la vita.