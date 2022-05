Vietri sul Mare | 43enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutisul(Sa) – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione disulunitamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, hanno tratto in arresto in flagranza pera P.U.. unnapoletano. In particolare, intorno a mezzogiorno, nell’ambito di un apposito servizio organizzato susuldai militari della. compagnia di Salerno, per il contrasto ai reati predatori e le truffe agli anziani, la pattuglia della stazione diimpegnata in un posto di controllo in quel centro abitato, ha intimato l’alt ad una Panda sospetta con a bordo due soggetti. La vettura – dopo essere stata inseguita per le vie del paese dalla macchina dei ...

