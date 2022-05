Venuti: «Ci vorrebbe una patente di civiltà per l’accesso ai social. Non accetto insulti sul cancro» (Di giovedì 5 maggio 2022) «Non voglio passare per la vittimina, il leggerino, per colpa di un deficiente, di un coglione, o due o tre che si divertono a offendere sui social, anche perché ogni giorno vengo coperto d’affetto da migliaia di tifosi. L’amore di Firenze lo sento sulla pelle, però…» Il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti si confessa al Corriere dello Sport. È stato aggredito dal furore dei frustrati sui social. L’hanno definito «cancrato», gli hanno augurato la morte, hanno scritto che «è fidanzato con una napoletana di merda, sudicia, lebbrosa, cicciona obesa». I tifosi della Fiorentina sono andati sotto casa sua a dimostrargli solidarietà, con cori, fumogeni e applausi. E il calciatore viola ha ringraziato. Aveva già risposto per le righe con una storia su Instagram. Aveva scritto che non gliene frega nulla degli insulti al ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 maggio 2022) «Non voglio passare per la vittimina, il leggerino, per colpa di un deficiente, di un coglione, o due o tre che si divertono a offendere sui, anche perché ogni giorno vengo coperto d’affetto da migliaia di tifosi. L’amore di Firenze lo sento sulla pelle, però…» Il terzino della Fiorentina Lorenzosi confessa al Corriere dello Sport. È stato aggredito dal furore dei frustrati sui. L’hanno definito «cancrato», gli hanno augurato la morte, hanno scritto che «è fidanzato con una napoletana di merda, sudicia, lebbrosa, cicciona obesa». I tifosi della Fiorentina sono andati sotto casa sua a dimostrargli solidarietà, con cori, fumogeni e applausi. E il calciatore viola ha ringraziato. Aveva già risposto per le righe con una storia su Instagram. Aveva scritto che non gliene frega nulla deglial ...

