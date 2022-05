Ucraina ultime notizie. Russi annullano la parata del 9 maggio a Donetsk e Lugansk (Di giovedì 5 maggio 2022) Secondo il New York Times gli Usa hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato gli ucraini a colpire e uccidere numerosi generali Russi morti in azione nel conflitto ucraino. Per il direttore della Caritas di Kiev-Zhytomyr una cinquantina di villaggi in Polyssia, regione ai confini con la BieloRussia, “hanno vissuto orrori come a Bucha” Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 5 maggio 2022) Secondo il New York Times gli Usa hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato gli ucraini a colpire e uccidere numerosi generalimorti in azione nel conflitto ucraino. Per il direttore della Caritas di Kiev-Zhytomyr una cinquantina di villaggi in Polyssia, regione ai confini con la Bieloa, “hanno vissuto orrori come a Bucha”

