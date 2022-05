Ucraina | Casa Bianca | Nyt su intelligence ' irresponsabile'

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il Consiglio per la sicurezza nazionale dellaha accusato il New York Times di essere "" per aver pubblicato un articolo nel quale si sostiene che l'americana ha ...

... ha dichiarato la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne ... Leggi Anche Guerra Russia - Ucraina, la lunga striscia di suicidi anomali tra i top manager russi: da ... Il Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca ha accusato il New York Times di essere "irresponsabile" per aver pubblicato un articolo nel quale si sostiene che l'intelligence americana ha aiutato l'...